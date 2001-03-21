Katar'a ilk destek bu ülkeden geldi

7.6.2017 - 00:10

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında oluşan krize ilişkin, "Devletler arasında çıkması doğal olan sorunların aşılması için ilgili tüm tarafları diyaloğu benimsemeye davet ediyoruz." dedi.

Cezayir, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin diyalog temelinde ve iyi komşuluk ilkeleri ile çözülmesi çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Devletler arasında çıkması doğal olan sorunların aşılması için ilgili tüm tarafları diyaloğu benimsemeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Cezayir, devletlerin bağımsızlığına saygılı ve içişlerine karışılmadan iyi komşuluk ilkelerine bağlılığa davet ediyor." ifadesi yer alan açıklamada, Cezayir'in mevcut zorlukları anlık olarak değerlendirdiği ve gelecek dönemlerde aklın ve iradenin hakim olacağına inancını koruduğu belirtildi.

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Yemen dün sabah yaptıkları açıklamalarla "teröre destek vermekle suçladıkları" Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Katar'a karşı yapılan diplomatik ablukaya Maldiv Adaları ve uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya Tobruk hükümeti de katılmıştı.

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