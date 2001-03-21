Katar'dan Donald Trump'a cevap

Katar'dan Donald Trump'a cevap
11.6.2017 - 00:04

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarına cevap verdi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Trump'ın dün Katar'la ilgili yaptığı açıklamaları, siyaseten karşıt tavır takınan ülkelerin başkanlarının görüşlerine dayandırdığını bildirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'ya düzenlediği ziyaret kapsamında, Rusya Televizyon Kanalı'na konuşan Al Sani, Trump'ın dün "Katar'ın terörü finanse etmeyi sona erdirmesi gerektiği" yönündeki açıklamalarını değerlendirdi.

'GARİP'

"Trump, diğer devletlerin Katar'ın terörü desteklediği yönündeki sözlerini dinlediğini söyledi. Trump'ın açıklamalarını, Katar'a karşı siyasi tavır alan ülkelerin başkanlarının görüşlerine dayandırması garipti." dedi.

'BAŞTA ABD OLMAK ÜZERE...'

Katar'ın terörle mücadelede büyük çaba harcadığını ve bu konuda başta Washington yönetimi olmak üzere, pek çok müttefikle çalıştığını vurgulayan Al Sani, ABD-Katar arasında tarihi ilişkiler bulunduğunu kaydetti.

Trump, dün Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Lohannis ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Katar'ın teröre destek verdiğini ileri sürerek, "Katar, tarihsel olarak çok üst düzeyde teröre destek vermektedir. Terörizmin finansmanını durdurmalıyız. Görüşmelerimiz sonrasında Katar'a terörün finansmanını sona erdirmesi için çağrıda bulunmaya karar verdik." demişti.

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