Katar'dan flaş Türkiye açıklaması

Katar'dan flaş Türkiye açıklaması
7.6.2017 - 13:39

Sekiz ülkenin diplomatik ilişkilerini kestiği Katar'dan gıda temini ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Reuters'a konuşan Katarlı bir yetkili, Türkiye ve İran'la gıda tedariki konusunda görüşmelerin yürütüldüğünü söylerken, tedarikin Katar Havayolları'na ait kargo uçaklarıyla sağlanmasının planlandığını bildirdi.

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Reuters'in Katar hükümet yetkilisine dayandırdığı habere göre Katar Havayolları'nın kargosu ile gıda tedariki sağlanması için Türkiye ve İran ile görüşmeler yürütülüyor. Konunun hassasiyeti nedeniyle ismi saklı kalması kaydıyla Reuters'a konuşan yetkili, Türkiye ve İran'dan gıda temininin Katar Havayolları'na ait kargo uçaklarıyla sağlanmasının planlandığını bildirdi.

Aynı yetkili, 4 haftalık tahıl stoğunun olduğunu belirtti. Yetkili, ayrıca Katar hükümetinin Doha'da stratejik gıda stoklarının bulunduğunu ifade etti.

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