Katar Dışişleri Bakanı Tani: 'Teslim olmaya hazır değiliz'

Katar Dışişleri Bakanı Tani: 'Teslim olmaya hazır değiliz'
9.6.2017 - 00:02

Bir çok ülke tarafından diplomatik ilişkilerin kesildiği Katar’ın Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Tani, “Teslim olmaya hazır değiliz ve teslim olmaya asla hazır olmayacağız” dedi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman El Tani, birçok ülkenin Katar’la diplomatik ilişkileri kesmesi üzerine yaptığı açıklamada, “Başarılı ve yenilikçi olduğumuz için yalnızlaştırıldık. Biz terör için değil barış için bir zeminiz. Bu anlaşmazlık tüm bölgenin istikrarını tehdit ediyor” dedi. “Teslim olmaya hazır değiliz ve teslim olmaya asla hazır olmayacağız” diyen Tani, İran’ın Katar için gıda yardımı sağlamaya hazır olduğunu ancak bu teklifi henüz kabul etmediklerini söyledi.

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