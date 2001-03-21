Katar'ın 4 haftalık gıda stoku kaldı Türkiye harekete geçti

Abluka altına alınmaya çalışılan ve dört haftalık tahıl stoku kalan Katar’da halkın gıda ve su ihtiyacı için Türkiye harekete geçti. Tedariğin Katar’a ait kargo uçaklarıyla yapılması planlanıyor

Sabah'ın haberine göre Türkiye, sekiz ülkenin diplomatik ilişkileri keserek ve hava sahasını kapatıp abluka altına almaya çalıştığı Katar'da halkın gıda ve su ihtiyacını karşılamak için harekete geçiyor. Katar, üç gün önce başlayan diplomatik krizin ardından gıda ve su tedarikini güvence altına almak için Türkiye ve İran'la görüştüğünü açıkladı. Katar'dan bir heyetin de Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.

GIDA VE TEMEL MALLAR

Katar, başlıca tedarikçileri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yaptırımları nedeniyle ortaya çıkması olası gıda, su sıkıntısını gidermek için harekete geçti. Katar hükümet yetkilileri yaptıkları açıklamada Türkiye ve İran'la gıda tedariki konusunda görüşmelerin yürütüldüğünü bildirdi. Gıda ve suyun Katar Havayolları'na ait kargo uçakları ile taşınmasının planlandığı bildirildi.

Katar, gıda temini için Türkiye ve İran ile görüşüyor iddiası...

4 HAFTALIK TAHIL STOKU

Ülkenin 4 haftalık tahıl stokunun olduğu, Katar hükümetinin Doha'da stratejik gıda stoklarının bulunduğu belirtildi. Katar, ülkenin gıda ihtiyacının yüzde 90'ını ithalatla karşılıyor. Ülkenin yıllık gıda ithalatı yaklaşık 5 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ülkenin gıda ithalatında Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan ilk iki sırada yer alıyor. İthal ürünlerin yüzde 40'ı da Suudi Arabistan sınırından geçerek Katar'a giriyor. Katar, hayvansal ürünleri, Suudi Arabistan ile Avustralya'dan alırken, taze ürünleri Hindistan ile BAE'den alıyor. Öte yandan Brookings Enstitüsü Doha Merkezi Araştırmacısı Luiz Pinto, Katar'ın Dolphin boru hattından Birleşik Arap Emirlikleri'ne doğalgaz sağlamaya devam edeceğini söyledi.

32.5 milyar dolar

Katar'ın toplam ithalatı

5 milyar dolar

Yıllık gıda ithalatı

377 milyon dolar

BAE'den gıda ithalatı

526 milyon dolar

S. Arabistan'dan gıda ithalatı

BAKANLIKLAR YAKIN TAKİPTE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bütün bakanlıklara gelişmeleri yakından izlemeleri talimatı verdi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Katar'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, şirketlerin ekonomik menfaatlerinin olumsuz etkilenmemesi için gerekli her türlü tedbirleri aldıklarını söyledi. İlgili bütün bakanlıklar dün gün boyu Katar'daki gelişmeler ışığında atılacak adımları değerlendirdi. Gıda ve su gibi zorunlu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik teknik ayrıntılar heyetlerin yapacağı toplantılar sonrası netleşecek.

YENİ BİR KAPI AÇILIR

Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Türk ihracatçılar olarak Katar'ın gıda ve su talebini karşılamaya hazır olduklarını söyledi. Katar'ın gıda ithalatında Türkiye'nin neredeyse payı olmadığını belirten Büyükekşi, "Bunda en yüksek payı inşaat malzemeleri alıyor. Gıdada talep olursa yeni bir kapı açılmış olacak" dedi.