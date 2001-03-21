Katar Kaymakamlığı nasıl Katar Devleti oldu?

Katar Kaymakamlığı nasıl Katar Devleti oldu?
11.6.2017 - 11:24

Habertürk yazarı Murat Barbakçı, dünyanın gündeminde olan Katar'ın kısa tarihini yazdı.

Katar geçen yıl 77 milyon ton LNG ihraç ederek küresel piyasada birinci oldu. Bugün dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Fakat Suudi Arabistan ve Bahreyn'in başını çektiği ülkeler ablukaya aldı. Katar'ın tek müttefiki Türkiye... İki ülkenin ilişkileri oldukça eski.

Osmanlı Arşivleri’nde Katar ile ilgili en eski belge 1550’li senelerden kalma. Katar geçmişte Osmanlı İmparatorluğu’nun bir ilçesi idi, İstanbul’dan gönderilen kaymakamlar tarafından idare edilirdi ama İstanbul, 19. yüzyılın ilk senelerinden itibaren Katar üzerindeki hâkimiyetini kaybetmişti.

Katar Kaymakamlığı’ndan Katar Devleti’ne

SİYASİ ÇEKİŞMELER HEP VARDI

Murat Bardakçı'ya göre Katar üzerinde çıkan tartışmaların ve son yaşananların temelinde yatan hadiseler yeni değil. Bütün bu anlaşmazlıkların geçmişi bundan asırlar öncesine, o bölgelerdeki kabilelerin arasındaki çekişmelere uzanıyor...

Katar Kaymakamlığı’ndan Katar Devleti’ne

Aynı çekişmeler bugün de devam ediyor... Kabile mücadelelerini geçmişte İngiltere kışkırttı, Osmanlı İmparatorluğu’nun idare merkezi olan Bâbıâlî bölgede olup bitenleri bir hayli geç fark etti, üstelik çözüm konusunda sık sık yanlış kararlar verdi.

Bugün bağımsız birer devlet olan geçmişin kabilelerinin arasındaki güç ve hâkimiyet mücadeleleri hâlâ devam ediyor ve bir zamanların güçlü İngiltere’sinin yerinde de şimdi Birleşik Amerika var...

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