Katar Kaymakamlığı nasıl Katar Devleti oldu?

Osmanlı Arşivleri’nde Katar ile ilgili en eski belge 1550’li senelerden kalma. Katar geçmişte Osmanlı İmparatorluğu’nun bir ilçesi idi, İstanbul’dan gönderilen kaymakamlar tarafından idare edilirdi ama İstanbul, 19. yüzyılın ilk senelerinden itibaren Katar üzerindeki hâkimiyetini kaybetmişti.

SİYASİ ÇEKİŞMELER HEP VARDI

Murat Bardakçı'ya göre Katar üzerinde çıkan tartışmaların ve son yaşananların temelinde yatan hadiseler yeni değil. Bütün bu anlaşmazlıkların geçmişi bundan asırlar öncesine, o bölgelerdeki kabilelerin arasındaki çekişmelere uzanıyor...

Aynı çekişmeler bugün de devam ediyor... Kabile mücadelelerini geçmişte İngiltere kışkırttı, Osmanlı İmparatorluğu’nun idare merkezi olan Bâbıâlî bölgede olup bitenleri bir hayli geç fark etti, üstelik çözüm konusunda sık sık yanlış kararlar verdi.

Bugün bağımsız birer devlet olan geçmişin kabilelerinin arasındaki güç ve hâkimiyet mücadeleleri hâlâ devam ediyor ve bir zamanların güçlü İngiltere’sinin yerinde de şimdi Birleşik Amerika var...