Katarlı Maliye Bakanı’dan tehdit gibi açıklama

Katarlı Maliye Bakanı’dan tehdit gibi açıklama
12.6.2017 - 17:07

Katar Maliye Bakanı Ali Sherif El Emadi,yaptığı açıklamada, “Biz 1 dolar kaybedersek, aynı zamanda onlar da 1 dolar kaybeder” dedi.

Arap ülkelerinden Katar’a yönelik izalosyon uygulamasının ardından Katar’dan da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Katar Maliye Bakanı Ali Sherif El Emadi, yaptırımlara rağmen Katar’ın ekonomiyi ve dövizi koruduğunu dile getirdi. Katar’ın kendi ekonomisini kolayca koruyabileceğini ifade eden Katarlı Bakan, Katar’a yaptırım uygulayacak ülkelerin bölgedeki ticarete zarar verdikleri için para kaybedeceklerini savundu. Ali Sherif El Emadi, “Birçok kişi bu konuda tek kaybedenin biz olduğumuzu düşünüyor. Biz 1 dolar kaybedersek, aynı zamanda onlar da 1 dolar kaybeder” dedi.

Emadi dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğalgaz ihracatçısı olan enerji sektörünün ve ekonominin normal bir şekilde çalışmalarına devam ettiğini ifade ederek, gıda ve diğer malların temini üzerinde ciddi bir etki olmadığını belirtti.

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