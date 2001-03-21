Kendine aşık kuş internette yıldız oldu

19.3.2017 - 00:19

Avustralyalı doğal yaşam uzmanı Caitlin Raynor, her gün yürüdüğü sokakta bir kuşun büyülenmiş gibi saatlerce kendini seyrettiğini görünce gelip geçenlerin telaşlanıp kuşu tedirgin edebileceklerini düşündü; bunun üzerine cama açıklayıcı bir not astı:

"Ben bir çayır balabanıyım. Bir şeyim yok. Sadece kendimi seyretmeyi seviyorum."

Gelen geçenlere kuşun sadece kendisini seyretmekten hoşlandığını anlatan not

Fakat bu not kuşa ilgiyi azaltacağına onu bir internet yıldızı haline getirdi.

Avustralya Brisbane'deki Queensland Teknoloji Üniversitesi'ndeki vitrin, üzerindeki not ve camdaki suretine büyülenmiş gibi bakan çayır balabanının fotoğrafı internete konduğu anda hızla paylaşıldı.

Kuşun fotoğrafıyla yapılan esprilerden biri: Sabahın 9.00'u ve sen hala dünyayla yüzleşmeye hazır değilsin.

Üniversite öğrencileri bir Facebook sayfası açıp bazen günde 8 saat durmadan kendi görüntüsüne bakan balabanla ilgili notlarını, esprilerini paylaşmaya başladılar.

Sayfayı başlatan Mark Zita, bazen günde 8 saat durup camdaki suretine bakan kuşun kampüste ilgi çekmeye başladığını anlatıyor.

İlk başta Mark ve okul arkadaşları kaygılanmışlar.

Fakat, Wildcare Australia adlı doğa koruma kuruluşunun gönüllülerinden Caitlin Raynor, bunun bir balaban için anormal bir davranış biçimi olmadığını söylüyor.

'Diğer kuştan büyüleniyor'

"Bunlar esasen geceleri aktif olan kuşlar, dolayısıyla da kendi suretini görmeye alışkın değil" diyor ve ekliyor:

"Saldırgan bir tür değil. Sadece camda gördüğü 'diğer kuş'tan büyüleniyor."

Balabanın kendi suretiyle ilişkisi felsefi yorumlara da açık.

Facebook sayfasını açan öğrenci Mart Zita BBC'ye "Bu kuş biraz da bir metafor" diyor ve devam ediyor:

"Hepimizin şöyle aynaya uzun uzun bakıp kendi kendimize, 'Neden bunu yapıyorum, ne oluyor' diye sorduğumuz anlar vardır."

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret