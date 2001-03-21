Kendine aşık kuş internette yıldız oldu

Avustralyalı doğal yaşam uzmanı Caitlin Raynor, her gün yürüdüğü sokakta bir kuşun büyülenmiş gibi saatlerce kendini seyrettiğini görünce gelip geçenlerin telaşlanıp kuşu tedirgin edebileceklerini düşündü; bunun üzerine cama açıklayıcı bir not astı:

"Ben bir çayır balabanıyım. Bir şeyim yok. Sadece kendimi seyretmeyi seviyorum."

Fakat bu not kuşa ilgiyi azaltacağına onu bir internet yıldızı haline getirdi.

Avustralya Brisbane'deki Queensland Teknoloji Üniversitesi'ndeki vitrin, üzerindeki not ve camdaki suretine büyülenmiş gibi bakan çayır balabanının fotoğrafı internete konduğu anda hızla paylaşıldı.

Üniversite öğrencileri bir Facebook sayfası açıp bazen günde 8 saat durmadan kendi görüntüsüne bakan balabanla ilgili notlarını, esprilerini paylaşmaya başladılar.

Sayfayı başlatan Mark Zita, bazen günde 8 saat durup camdaki suretine bakan kuşun kampüste ilgi çekmeye başladığını anlatıyor.

İlk başta Mark ve okul arkadaşları kaygılanmışlar.

Fakat, Wildcare Australia adlı doğa koruma kuruluşunun gönüllülerinden Caitlin Raynor, bunun bir balaban için anormal bir davranış biçimi olmadığını söylüyor.

'Diğer kuştan büyüleniyor'

"Bunlar esasen geceleri aktif olan kuşlar, dolayısıyla da kendi suretini görmeye alışkın değil" diyor ve ekliyor:

"Saldırgan bir tür değil. Sadece camda gördüğü 'diğer kuş'tan büyüleniyor."

Balabanın kendi suretiyle ilişkisi felsefi yorumlara da açık.

Facebook sayfasını açan öğrenci Mart Zita BBC'ye "Bu kuş biraz da bir metafor" diyor ve devam ediyor:

"Hepimizin şöyle aynaya uzun uzun bakıp kendi kendimize, 'Neden bunu yapıyorum, ne oluyor' diye sorduğumuz anlar vardır."