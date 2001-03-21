Kırgızistan'da heyelan: 1 aile toprak altında

Kırgızistan’ın güneyinde bulunan Oş Bölgesi'nde heyelan meydana geldi.

Kırgızistan'ın güneyinde yaşanan heyelanda 6 kişilik aile toprak altında kaldı. Aileyi arama çalışmaları devam ediyor.

Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, toprak kaymasının, Oş Bölgesi Özgen İlçesi Niçke-Say yerleşim biriminde meydana geldiği, Bakan Kubatbek Boronov'un Bişkek'ten bölgeye helikopterle hareket ettiği belirtildi.

Heyelanda, bir evde anne, baba ve 4 çocuktan oluşan 6 kişilik ailenin toprak altında kaldığı, bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, heyelandan etkilenen kaçak evin sahibi ve yerel makamların, söz konusu bölgede toprak kayması olasılığının yüksek olduğu konusunda bakanlık tarafından önceden uyarıldığı ifade edildi.