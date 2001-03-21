Kızıldeniz'de petrol tankerine roketli saldırı

1.6.2017 - 23:56

Yemen kıyıları yakınından atılan 3 RPG roketi, Bab'ul Mendep Boğazı'nda Marshall Adaları bayraklı bir petrol tankerine isabet etti.

Bab'ul Mendep Boğazı'nda seyreden bir petrol tankerinin, Yemen kıyıları yakınındaki tekneden atılan RPG roketleri ile saldırıya uğradığı bildirildi.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri komutanlığından yapılan açıklamada, Yemen kıyıları yakınında bulunan bir tekneden, Bab'ul Mendep Boğazı'nda geçmekte olan Marshall Adaları bayraklı petrol tankerine RPG roketi ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Petrol tankerinin Yemen'in Meyun Adası ile Cibuti'nin Seb Adaları arasında geçerken kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırıya uğradığı belirtilen açıklamada, 3 RPG roketinin isabet ettiği gemideki çalışanların yara almadığı ifade edildi.

Açıklamada, Marshall Adaları bayraklı geminin Kızıldeniz'de seyir halinde varış limanına doğru yol aldığını, olayı faillerinin ortaya çıkarılması için gerekli araştırmanın ise devam ettiğini aktarıldı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      • Editörler
      • Hasan Birp�nar
      • Melek Baritoğlu
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret