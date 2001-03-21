Koalisyon güçleri tekrar Esed rejimini vurdu

Koalisyon güçleri tekrar Esed rejimini vurdu
9.6.2017 - 00:04

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon), ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon uçaklarının, Suriye'nin güneyinde yer alan El Tanf bölgesinde üçüncü kez Suriye rejimi yanlısı güçleri vurduğu bildirildi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri Tanf bölgesinde Esed rejimine ait silah mevzilerini vurdu.

Pentagon yetkilisi, AA muhabirine, Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonuna bağlı uçakların Suriye rejimi yanlısı güçlere El Tanf bölgesinde üçüncü bir saldırı düzenlediğini açıkladı.

Bu saldırının daha büyük çaplı olduğu ve çok sayıda kişinin öldüğü belirtiliyor.

Koalisyon, ilki 18 Mayıs'ta, ikincisi de 6 Haziran'da olmak üzere "ayrışma bölgesinde" bulunan silahlı gruplara bugüne kadar iki saldırı düzenlemişti.

Pentagon'un söz konusu saldırıyla ilgili kısa süre içinde basın toplantısı yapması ve detayları paylaşması bekleniyor.

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