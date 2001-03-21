Kongo'da 40 polisin kafasını kestiler

26.3.2017 - 11:27

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde milislerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda, 40 civarında polisin kafasının kesildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın görevinden ayrılmamasıyla başlayan şiddet olaylarında güvenlik görevlilerine yönelik en ağır saldırı yaşandı.

Kasai eyalet meclisinin sözcüsü Madila Kalamba yaşananları Reuters'a anlattı. Kamuina Nsapu militanlarının, Cuma günü, Kananga şehrinden eyalet başkentine gitmekte olan polis konvoyuna saldırdıklarını belirten Kalamba, çok sayıda polisin militanlar tarafından yakalandığını ve 40'a yakınının kafasının kesildiğini aktardı.

Malamba, yerel Tshiluba dilini konuştukları için 6 polisin hayatının bağışlandığını belirtti. Malamba, militanların genelde pala taşıdıklarını fakat bu saldırıda ateşli silah ve araç kullandıklarını da ilave etti.

Kongo Devlet Başkanı Joseph Kabila'nın, görev süresi anayasal olarak dolmasına rağmen 2016 Aralık ayında koltuğundan vazgeçmemesi, ülke çapında şiddet olaylarına yol açmıştı.

5 eyalete yayılan Kamuina Nsapu isyanının, Kabila'ya yönelik en ciddi tehdidi oluşturduğu belirtilirken, örgütün giderek bağımsız ve etnik temelde hareket ettiği ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler, ülkedeki şiddet olaylarında 400'den fazla kişinin öldüğünü, ölenlerin çoğunun toplu mezarlara gömüldüğünü, bunlardan 10'unun yerinin tespit edildiğini açıkladı.

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