Kongo’da hapishaneye silahlı saldırı: 11 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Beni şehrindeki bir cezaevine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 11 kişi öldü, 900 mahkum firar etti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Beni şehrindeki cezaevine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda 11 kişi hayatını kaybederken, 900 mahkum firar etti. Kuzey Kivu Valisi Julien Paluku, ülkenin doğusundaki Beni kentinde bulunan cezaevine yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda ağır silahlar kullanıldığını, ölen 11 kişiden 8’inin cezaevi personeli olduğunu belirtti.

Saldırganların kimliği henüz belirlenemezken, Beni ve yakınlarındaki Burembo'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.