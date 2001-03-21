Kudurdular!.. Barcelona forması giyene 15 yıl hapis

Kudurdular!.. Barcelona forması giyene 15 yıl hapis
10.6.2017 - 13:10

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Barcelona forması giyene 15 yıl hapis cezası!

Katar krizi büyürken Birleşik Arap Emirlikleri Barselona futbol takımının formasında ki sporsorun Katar Havayolları olduğunu belirterek ülkede bu Barcelona forması giyen ve taşıyanların tutuklanacaklarını ve 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabileceğini belirtti.

Körfez'de ki Katar krizi giderek büyürken bu kez Birleşik Arap Emirlikleri, ülkede Barcelona forması giyenlere 15 yıla kadar hapis cezası verileceğini duyurdu. Emirlik, Barcelona futbol takımının formasındaki sporsorun Katar Havayolları olduğunu hatırlatarak bunu giyen ve taşıyanların tutuklanacaklarını ve 15 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabileceğini belirtti.

CNN Türk'ten Reha Erus'un haberine göre, İtalyan La Repubblica gazetesi Barcelona forması yasağının Katar ile diplomatik ilişkisini kesen diğer 10 ülkeye de yayılabileceğini yazdı. Hapis cezasının 110 bin İngiliz Sterlinine çevrilebileceği de İngiliz basınına yansıdı.

Ne olmuştu?

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya aynı gün içinde Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları gibi bugün sayıları 10'a varan ülkeler katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

Diplomatik abluka altındaki Katar kendisine yöneltilen iddiaları reddederek, egemenliğini hedef alma amacı taşıyan, tamamı uydurma bir iftira kampanyasına maruz kaldığını belirtmişti.

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