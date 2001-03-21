Kuveyt'ten Katar ile diyalog için geri adım

Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen ülkeler arasına giren Kuveyt, sorunun çözümü konusunda istekli olduğunu açıkladı.
Ortadoğu'daki terör örgütlerine karşı birleşemeyen Körfez ülkeleri, Katar'a karşı ortak tavır aldı.
Katar ile diplomatik ilişkileri kesen Körfez ülkeleri, Katar'ı baskı altına aldı.
Türkiye'nin açık bir şekilde destek olduğu Katar, baskılara direnç gösterebileceğini, diyalog kurmaya da açık olduğunu ifade etti.
Katar'a uygulanan ambargonun nedenlerinden biri de LNG satışı. Sıvılaştırılmış doğalgazda küresel piyasa birincisi olan Katar, Körfez ülkelerine de LNG satışı yapıyor.
Katar ile diplomatik ilişkilerini kesen Kuveyt de Katar'dan LNG alan ülkeler arasında yer alıyor.
FOTOĞRAF: Katar'ın LNG sattığı ülkeler
Katar ile ilişkileri kesince LNG satışında ABD ve Rusya'ya muhtaç kalan Kuveyt, Katar ile ilişkileri düzeltmek için geri adım attı.
ABD ve Rusya'dan LNG alması durumunda maliyetin artacağını gören Kuveyt Dışişleri Bakanı, Katar ile diyalog kurma konusunda istekli olduklarını ifade etti.