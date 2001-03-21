Kuzey Kore’den yeni füze denemesi

Kuzey Kore’nin bir kez daha füze denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Scud türü füzeyi deneyen Kuzey Kore, son üç haftada üçüncü denemeyi gerçekleştirmiş oldu.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore’nin kısa menzilli bir füze denemesi daha gerçekleştirdiğini bildirdi. Yetkililer, Scud türü füzenin 450 kilometre mesafe kat ettikten sonra Japon sularına düştüğünü dile getirdi. Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, füzenin Japonya’nın Sado ve Oki adaları arasına düştüğünü belirtti.

Güney Kore Ordu Sözcüsü ise füzenin 120 kilometre yüksekliğe ulaştığını bildirerek, gerekli incelemelerin sürdüğünü sözlerine ekledi.