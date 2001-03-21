Kuzey Kore, Japon Denizi'ne füze fırlattı

23.3.2017 - 00:28

Kuzey Kore’nin bu sabah birden çok balistik füze denemesinde bulunduğu bildirildi.

Kyodo haber ajansı, Japonya hükümeti yetkililerine dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'den ateşlenen füzelerin Japon Denizi'ne fırlatıldığını duyurdu.

Haberde tipi bilinmeyen füzelerin fırlatıldıktan kısa bir süre sonra düştüğü kaydedildi.

Güney Kore askeri kaynakları da bilgiyi doğrulayarak Pyongyang yönetiminin bu sabahki füze denemesinin başarısız olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore, mart ayı başında yine Japon Denizi'ne dört balistik füze fırlatmıştı.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret