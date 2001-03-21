Kuzey Kore, Japon Denizi'ne füze fırlattı

Kuzey Kore’nin bu sabah birden çok balistik füze denemesinde bulunduğu bildirildi.

Kyodo haber ajansı, Japonya hükümeti yetkililerine dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'den ateşlenen füzelerin Japon Denizi'ne fırlatıldığını duyurdu.

Haberde tipi bilinmeyen füzelerin fırlatıldıktan kısa bir süre sonra düştüğü kaydedildi.

Güney Kore askeri kaynakları da bilgiyi doğrulayarak Pyongyang yönetiminin bu sabahki füze denemesinin başarısız olduğunu açıkladı.

Kuzey Kore, mart ayı başında yine Japon Denizi'ne dört balistik füze fırlatmıştı.