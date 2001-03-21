Le Pen'in seksi torunu Marion Marechal-Le Pen Erdoğan'a laf attı

20.3.2017 - 11:28

Fransa'da ırkçı lider Marine Le Pen’in yeğeni Marion Marechal-Le Pen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa’da yaşayan Türklere yaptığı çağrıya cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Eskişehir’deki bir toplu açılış töreninde Avrupa’daki vatandaşlara seslenerek, “Yaşadığınız yerler artık sizin sılanızdır. Oralara sıkı sahip çıkın. Üç değil beş çocuk yapın. Avrupa’nın geleceği sizsiniz” diye yaptığı çağrıya 27 yaşındaki Fransız vekil Marion Marechal- Le Pen'den yanıt geldi.

Yeğen Le Pen, Twitter'dan söz konusu haberi paylaşıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabını da etiketleyerek, “Sevgili Erdoğan, Avrupa’daki Türklerin geleceği, Türkiye’dir” diye yazdı.

Göçmen karşıtı söylemleriyle tanınan aşırı sağcı Marion Marechal-Le Pen, 2012 yılında, Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe'den parlamentoya girerek, ülke tarihinin en genç milletvekili olmuştu. Genç siyasetçi, 2015 yılındaki bölgesel seçimlerde aday olduğu Provence-Alpes-Cote d'Azur'da ise Cumhuriyetçiler'in adayına yenilmişti.

Le Pen ailesi hakaret için sıraya girdi... Şimdi de yeğenden Türkiye için çirkin sözler
 

Marine Le Pen ve yeğeni Marion Marechal-Le Pen

Le Pen ailesi hakaret için sıraya girdi... Şimdi de yeğenden Türkiye için çirkin sözler
Ulusal Cephe'nin kurucusu Jean-Marie Le Pen ve torunu Marion Maréchal-Le Pen.

Le Pen ailesi hakaret için sıraya girdi... Şimdi de yeğenden Türkiye için çirkin sözler

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret