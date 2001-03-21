Le Pen'in seksi torunu Marion Marechal-Le Pen Erdoğan'a laf attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Eskişehir’deki bir toplu açılış töreninde Avrupa’daki vatandaşlara seslenerek, “Yaşadığınız yerler artık sizin sılanızdır. Oralara sıkı sahip çıkın. Üç değil beş çocuk yapın. Avrupa’nın geleceği sizsiniz” diye yaptığı çağrıya 27 yaşındaki Fransız vekil Marion Marechal- Le Pen'den yanıt geldi.

Yeğen Le Pen, Twitter'dan söz konusu haberi paylaşıp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabını da etiketleyerek, “Sevgili Erdoğan, Avrupa’daki Türklerin geleceği, Türkiye’dir” diye yazdı. Göçmen karşıtı söylemleriyle tanınan aşırı sağcı Marion Marechal-Le Pen, 2012 yılında, Marine Le Pen'in partisi Ulusal Cephe'den parlamentoya girerek, ülke tarihinin en genç milletvekili olmuştu. Genç siyasetçi, 2015 yılındaki bölgesel seçimlerde aday olduğu Provence-Alpes-Cote d'Azur'da ise Cumhuriyetçiler'in adayına yenilmişti.

Marine Le Pen ve yeğeni Marion Marechal-Le Pen

Ulusal Cephe'nin kurucusu Jean-Marie Le Pen ve torunu Marion Maréchal-Le Pen.