Londra'daki saldırıdan dehşet görüntüler

ŞOKE EDEN VİDEO

İngiliz The Daily Mail gazetesinin yayımladığı görüntülerde, saldırganın aracıyla yayaların arasına daldığı sırada bir kadın kurtulmak için kendini köprüden nehre atıyor. Üç kişinin feci şekilde can verdiği Westminster Köprüsü'nden atlayan kadın, Thames Nehri'nden çıkarılarak kurtarıldı. Ağır yaranan kadın, tedavi altına alındı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Londra'da saldırı dehşeti... İngiltere’nin başkenti Londra'da dün akşam korkunç dakikalar yaşandı... Westminster Köprüsü’nde bir kişi aracını yayaların üzerine sürerek saldırı düzenledi. Parlamentoya devam eden saldırgan burada bir polisi bıçakladıktan sonra vurularak öldürüldü. Olayda saldırgan ve biri polis memuru olmak üzere beş kişi hayatını kaybetti. Olayda 40 kişi yaralandı.

Saldırı, dün yerel saatle 14.40 sularında meydana geldi. Londra’nın turistik bölgesi Westminster Köprüsü’nde ilerleyen bir otomobil, aniden kaldırıma çıkıp buradaki yayaları ezerek yoluna devam etti. Nehre yakın parlamento binası önünde otomobilinden inen saldırgan içeri girmeye çalıştı, daha sonra bahçe girişinde kendine engel olmaya çalışan bir polisi bıçakladı.

Saldırgan, parlamentonun girişine doğru koşarken vurularak etkisiz hale getirildi. İngiltere Terörle Mücadele Birimi’nden yapılan açıklamada, saldırgan ve bir polis memuru dahil olayda beş kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin yaralandığını açıklandı. Saldırının bir kişi tarafından gerçekleştirildiği düşünülüyor.

ŞOKE EDEN VİDEO

İngiliz The Daily Mail gazetesinin yayımladığı görüntülerde, saldırganın aracıyla yayaların arasına daldığı sırada bir kadın kurtulmak için kendini köprüden nehre atıyor. Üç kişinin feci şekilde can verdiği Westminster Köprüsü'nden atlayan kadın, Thames Nehri'nden çıkarılarak kurtarıldı. Ağır yaranan kadın, tedavi altına alındı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

‘TERÖR EYLEMİ’ AÇIKLAMASI

Emniyet Müdürlüğü, ‘aksi yönde bir bilgi alınana dek’ olayı ‘bir terör saldırısı’ olarak değerlendirdiğini duyurdu. Olayının ardından, güvenlik önlemleri kapsamında Westminster metro istasyonu ulaşıma kapatıldı. Görgü tanıkları, Westminster Köprüsü üzerinde ilerleyen bir 4X4 cipin önce kalabalığın üzerine sürüldüğünü, daha sonra otomobilden rastgele ateş açıldığını bildirdi. İngiliz basını, görgü tanıklarının ifadelerine dayanarak saldırganın orta yaşlı Asyalı görünümlü biri olduğunu öne sürdü.