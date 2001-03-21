Londra'daki saldırıyı o örgüt üstlendi

Londra'da gerçekleşen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Terör Örgütü DEAŞ Londra’da gerçekleştirilen ve 7 kişinin ölmesine neden olan terör saldırısını üstlendiğini açıkladı. Terör Örgütü DEAŞ, web sayfasında İngiltere’nin başkenti Londra’da gerçekleştirilen terör saldırısını üstlendiğini açıkladı. Cumartesi akşamı Londra Köprüsünde bir minibüs yayaların arasına dalmış ardından araçtan inen 3 saldırgan bir restorana girerek, çevrede bulunanları bıçaklamıştı. İngiltere’de korku dolu saatlerin yaşandığı olayda 7 kişi hayatını kaybetmiş en az 48 kişi de yaralanmıştı.