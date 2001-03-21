Londra saldırganının adı belli oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'daki terör saldırısında saldırgan ve bıçaklanan polis memuru dahil dört kişi ölmüştü. İngiltere Başbakanı Theresa May, saldırganın İngiltere doğumlu olduğunu açıkladı.Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi. Akşam saatlerinde teröristin adı açıklandı. Saldırının failinin ismi Khalid Masood. İngiliz polis teşkilatı, 52 yaşındaki Masood'un ülkenin güneydoğusundaki Kent bölgesinde doğduğunu belirtti. Saldırganın Birmingham civarında yaşadığı tahmin ediliyor.

ngiliz polisi, dün başkentin merkezindeki Westminster bölgesinde gerçekleşen saldırının failinin 52 yaşındaki "Khalid Masood" olduğunu duyurdu. Saldırganın İngiltere'nin güneydoğusundaki Kent bölgesinde doğduğu, son dönemde ise ülkenin ortasındaki Batı Midlands bölgesinde ikamet ettiği belirtildi. İngiliz polisinin açıklamasında, Masood'un daha önce adam yaralama, kamu düzenini bozma ve silah bulundurma suçlarından hüküm giydiğini, ancak daha önce terör bağlantılı herhangi bir olayla suçlanmadığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca kişinin saldırı niyetine veya planına ilişkin önceden bir istihbarat bulunmadığı ve devam eden soruşturmaların kapsamında da yer almadığı belirtildi.

NELER OLMUŞTU?

Saldırı, dün yerel saatle 14.40 sularında meydana geldi. Londra’nın turistik bölgesi Westminster Köprüsü’nde ilerleyen bir otomobil, aniden kaldırıma çıkıp buradaki yayaları ezerek yoluna devam etti. Nehre yakın parlamento binası önünde otomobilinden inen saldırgan içeri girmeye çalıştı, daha sonra bahçe girişinde kendine engel olmaya çalışan bir polisi bıçakladı.

Saldırgan, parlamentonun girişine doğru koşarken vurularak etkisiz hale getirildi. İngiltere Terörle Mücadele Birimi’nden yapılan açıklamada, saldırgan ve bir polis memuru dahil olayda dört kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaralılardan yedisinin durumunun kritik olduğu duyuruldu.

Saldırıyı bugün terör örgütü DEAŞ üstlendi. Örgüt, kendisine yakınlığı ile bilinen haber ajansında yayımlanan açıklamasında, "İngiliz parlamentosu önündeki saldırıları gerçekleştiren bir DEAŞ'lıdır" dedi.

YEDİ GÖZALTI

İngiliz polisinin, saldırının hemen ardından Birmingham kentindeki bir eve baskın düzenlediği ortaya çıktı. Operasyon kapsamında altı adrese baskın gerçekleştiren polis, yedi kişiyi gözaltına aldı. Polis, saldırganın tek başına hareket ettiğini tespit etti.