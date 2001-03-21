Londra saldırganının kimliği belli oldu

23.3.2017 - 00:02

İngiliz Independent gazetesi, Londra saldırısını yapan kişinin Jamaika asıllı İngiliz vatandaşı olduğunu açıkladı.

Birleşik Krallık, İngiliz Parlamentosu yakınlarında gerçekleştirilen bir saldırı yaşadı.

Saldırıda biri polis üç kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 20 olarak açıklandı. Yaralılardan 3'ünün Fransız vatandaşı olduğu duyuruldu.

Independent'ın haberine gore, güvenlik kaynakları saldırının arkasındaki ismin, Jamaika asıllı İngiliz vatandaşı 41 yaşındaki Abu İzzadeen olduğunu söyledi.

SALDIRGAN VURULDU

Avam Kamarası lideri David Lidington, şüpheli saldırganın parlamento binası önünde polis tarafından vurulduğunu söyledi. BBC ise polisin vurduğu saldırganın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

BBC iki farklı saldırı iddialarının aksine, köprüdeki ve parlamentodaki saldırıyı aynı kişinin gerçekleştirdiğini duyurdu.

Olayın ardından çok sayıda polis parlamento binasına girerek arama yapmaya başladı.

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