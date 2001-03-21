Londra saldırganlarının kimliği açıklandı

6.6.2017 - 00:58

Londra Köprüsü’nde araçlarını sivillerin üzerine sürüp, ardından bıçaklı saldırı gerçekleştiren 3 saldırgandan 2’sinin kimliği açıklandı.

İngiliz yetkililer, Londra Köprüsü’nde cumartesi gecesi önce araçlarını sivillerin üzerine sürüp, ardından bıçaklı saldırı gerçekleştiren 3 saldırgandan 2’sinin kimliğini açıkladı. Yetkililer, saldırganlardan 27 yaşındaki Pakistan uyruklu Khuram Shazad Butt’un İngiliz iç istihbaratı MI5 tarafından listede olduğunu ve arandığını bildirdi. Yetkililer, ikinci saldırganın ise Libya ya da Fas asıllı Rachid Redouane olduğunu belirtti.

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