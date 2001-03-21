Londra saldırısında ilginç detay

Belçika’nın başkenti Brüksel’de havalimanı ve metro istasyonunda gerçekleştirilen saldırının birinci yıl dönümünde Londra saldırı ile sarsıldı.

İngiltere’nin başkenti Londra’daki parlamento binası dışında önce silah sesleri duyuldu, ardından bir saldırganın aracıyla yayaları ezdiği iddia edildi. Saldırının, parlamentodaki oturum sırasında gerçekleştiği ve İngiltere Başbakanı Theresa May ve diğer parlamenterlerin güvende olduğu kaydedildi. İddiaya göre saldırgan polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildi.

İngiltere’de korkuya neden olan saldırının 22 Mart 2016’da Brüksel’de havalimanında ve metroda gerçekleştirilen saldırının ilk yıl dönümünde gerçekleşmesi dikkat çekti. Öte yandan Brexit ile gündemde olan İngiltere dün akşam saatlerinde de İstanbul’un da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden direkt uçuşlarda elektronik cihazların kabine alınmasını yasakladığını duyurmuştu. Bir süredir İngiltere’de terör saldırısı olabileceği de ifade ediliyordu.