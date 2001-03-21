Manchester’daki terör saldırısında yeni gelişme

25.5.2017 - 00:00

İngiltere'nin Manchester kentindeki terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle 3 kişi daha tutuklandı.

Manchester’da ABD'li pop sanatçısı Ariana Grande'nin konseri sırasında, intihar saldırısı düzenlenmişti, saldırıda 22 kişi hayatını kaybederken, 120 kişi yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği saldırıyı 22 yaşındaki Libya asıllı İngiliz vatandaşı Salman Abedi’nin gerçekleştirdiği açıklanmıştı.

Polis yetkilileri, saldırganın düzenli olarak Libya'ya seyahatler gerçekleştirdiğini, olası bir saldırı gerçekleştirmesi planladığını ve arananlar listesinde olduğunu bildirdi. Öte yandan polis, terör saldırısına ilişkin yürütülen operasyonlarda 3 kişinin tutuklandığını belirtti. Yetkililer, saldırıyla bağlantısı olduğu düşünülen 2 kişiyi dün tutuklarken, bugün de 23 yaşındaki bir kişi evine düzenlenen operasyonun ardından tutuklandı.

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