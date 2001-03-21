Manchester kurbanı Hakan’ın annesi: “Sonunda yıldız oldu”

Manchester’daki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk genci Hakan Hett’in annesi oğlu için “Sonunda yıldız oldu” dedi.

İngiltere’de meydana gelen terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden kurbanlardan biri olan 22 yaşındaki Martyn Hakan Hett’in annesi eşiyle birlikte açıklama yaptı. Figen Murray, oğlunun daima bir kaos içinde olduğunu söyleyerek “Hakan yaşasaydı bunun kesinlikle gülünç ve inanılmaz, olduğunu söylerdi. Sonunda istediği gibi bir yıldız oldu” dedi.

Anne Murray, oğlunun ölümünden dolayı ağlayıp yıkılmadığını dile getirerek “Martyn’i düşündüğümde onun gülüşünü düşünüyorum. Çünkü onunla çok güzel mutlu anılarım var” şeklinde konuştu. Hakan’ın üvey babası Stuart Murray, “Martyn’in ölmesinden dolayı çok üzgünüz ama bunların hepsinin Martyn için olduğunu düşünüyoruz. Bu onun yapmak istediği bir şeydi” dedi. Baba Murray, saldırı sonrası hayatını kaybeden oğulları için birçok mesaj aldıklarını söyleyerek “Onun için kaç insanın üzüldüğünü ve onun kaç insanın hayatına dokunduğunu fark ettim” dedi

Hakan’ın hayranı olduğu ünlü şarkıcı Mariah Carey ise sosyal medyada Hakan’ın üzerinde kendi fotoğrafının basılı olduğu tişörtlü fotoğrafını paylaşarak “Manchester kurbanlarından birinin hayranım olduğu öğrenince büyük yıkım yaşadım. Huzur içinde uyu Martyn Hett” dedi.