Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi

20.3.2017 - 10:35

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz, olağanüstü genel kurulda oyların tamamını alarak genel başkan seçildi.

 
Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi
 
 

Arena Berlin'de yapılan olağanüstü genel kurulda Schulz, geçerli 605 oyun tamamını alarak genel başkan oldu. Oylamada 3 oyun geçersiz olduğu açıklandı.

"BU SONUÇ BAŞBAKANLIK YOLUNU AÇACAK"

Schulz, yaptığı teşekkür konuşmasında, ''Bu benim ve hepimiz için muhteşem bir an. Bu sonucun bize Başbakanlık yolunu açacağına inanıyorum.'' dedi.

İLK SÖZLERİ ERDOĞAN OLDU

Partililere teşekkür ettikten sonra konuşmasına devam eden Schulz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı: “Aynı şekilde Almanya ve diğer ülkelerin Nazilerle kıyaslanmasını da kabul edemeyiz.

"DUR DEMELİYİZ"

Kim insanları birbirine karşı kışkırtmaya çalışırsa, ona ‘dur’ demeliyiz. Bu nedenle Bay Erdoğan’a da açıkça bunun böyle devam edemeyeceğini söylemeliyiz. Kendisine stratejisinin er ya da geç başarısız olacağını belirtmeliyiz. Türkiye on yıllardır olmadığı kadar kutuplaşmış durumda. Bu durumdaki bir ülkede yapılması gereken, insanları yeniden bir araya getirmek, birleştirmektir. Bir cumhurbaşkanının asıl görevi budur, halkını ve insanları birleştirmek. Kendisine ve Ankara’ya göndermemiz gereken mesaj bu olmalıdır.”

Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi

PARTİNİN GENEL BAŞKANI, SCHUZL İÇİN ÇEKİLMİŞTİ

Eski SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, 25 Ocak'ta partinin genel merkezi Willy Brandt Haus'ta düzenlenen basın toplantısında Schulz'un seçimlerde daha fazla şansı olduğunu belirterek, ''Partimiz ve kendimiz için doğru karar bu. Ben başbakan adayı olmayacağım.'' ifadesini kullanmıştı.

SPD Genel Başkanlığını bırakacağını açıklayan Gabriel, Başbakan adaylarının Martin Schulz olduğunu ilan etmişti. Halen Dışişleri Bakanı olan Sigmar Gabriel, 7 yılı aşkın süre SPD'nin genel başkanlığını yaptı.

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