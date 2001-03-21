Medvedev’den toplantıya geç kalan bakana sert uyarı

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, toplantıya geç kalan Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçov’u sert bir dille uyardı.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev, toplantıya geç kalan Tarım Bakanı Aleksandr Tkçov'u sert dille uyardı. Kendisinin Arktik Forumu'ndan Moskova'ya geldiğini kaydederek, Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçov’un toplantıya gecikmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Medvedev,"Toplantıya geç kalamazsınız. Biz sizi bekliyorduk. Ben de dün Moskova’ya çok geç saatlerde döndüm. Ama gereken zamanda yerimdeyim. Sizi beklettiniz. Çok fena. Alarm saatini evinizin her köşesine koyun" ifadelerini kullandı.