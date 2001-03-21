Merkel: Almanya Türkiye ile kötü olmak istemiyor

Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert sözleri ve Türk hükümet yetkililerinin Almanya'daki referandum etkinliklerinin iptaline ilişkin açıklamalarda bulundu. Merkel'in açıklamalarında bu kez Türkiye ile Almanya arasındaki tansiyonu düşürmeye yönelik bir üslup kullanması dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, çarşamba günü Saarländischer Rundfunk radyo kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye ile ilgili gelişmelere de değinen Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ve Avrupa’ya yönelik sert sözlerine rağmen Türkiye ile yaşanan krizi tırmandırmaktan yana olmadığını söyledi. Her zaman diyalog arayışında olduğunu kaydeden Merkel, "Almanya, Türkiye ile ilişkilerde gerginlik istemiyor" diye konuştu. Sorunların ancak konuşarak çözülebileceğini vurgulayan Merkel, ama bazen bu görüşmeler için zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Merkel açıklamasında, Türk kökenli vatandaşların, Almanya’da birlikte huzur içerisinde yaşamak istenilen diğer vatandaşlar gibi görülmeye devam edeceğinin de altını çizdi.

Referandum etkinliklerinin iptali

Türk hükümet temsilcilerinin Almanya’daki referandum etkinliklerinden feragat ettiği yönündeki açıklamaları memnuniyetle karşıladığını söyleyen Merkel, bunun durumun yumuşamasına yardımcı olacağını kaydetti. Merkel diğer yandan Alman Dışişleri Bakanlığı’nın en geç 5 iş günü öncesinden yapılacak etkinliklerin bildirilmesi yönünde Türkiye'ye verdiği sözlü notaya atıfta bulunarak, Almanya'da yaşayan Türklerin 27 Mart'tan itibaren oy kullanacaklarını hatırlattı ve "Dolayısıyla belki de referandum etkinlikleri zaten doğal yollardan sona ermiştir" diye konuştu.