Merkel'in bakışları çok konuşuldu

Angela Merkel'in ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka'ya bakışları sosyal medyayı salladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ABD Başkanı Donald Trump'la gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları sürerken, Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıdan gelen kareler, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Merkel'in 'El sıkışmak ister misiniz?' sorusuna Trump'ın kayıtsız kalması üzerine yaşanan 'garip' anlar kadar Merkel'in Ivanka Trump'a attığı bakışlar da konuşuldu.







Trump yönetiminde resmi bir unvanı olmayan ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump, Beyaz Saray'da gerçekleşen ve Merkel ile Trump da dahil ABD'nin iş dünyası liderlerinin katıldığı toplantıda hazır bulundu.





Toplantıda esnasında Merkel'in, Ivanka Trump'a attığı bakışlar sosyal medyada çok konuşuldu. Merkel'in Trump'a bakışı için Twitter'da, "Merkel'in 'Sen neden bu toplantıdasın' bakışını artık biliyoruz", "Merkel'in, hepimizin merak ettiği soruyu soran bakışları", "Merkel: Burada ne yapıyorsun" şeklinde yorumlar yapıldı.





Ivanka Trump bundan önce bir kez daha Beyaz Saray toplantısına katılmıştı. Şubat'ta düzenlenen toplantıda bu sefer de Trump'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya bakışları çok konuşulmuştu