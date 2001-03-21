Merkel'in partisinden Erdoğan'a: Almanya'da hoş karşılanmayacaksın

Almanya ile Türkiye arasındaki 'Nazi' kıyaslaması gerilimi devam ediyor. İktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Volker Bouffier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da 'hoş karşılanmayacağını' açıkladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) Genel Başkan Yardımcısı ve Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nazi' benzetmeleri sebebiyle ülkede artık 'hoş karşılanmayacağını' söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Alman DLF kanalına konuşan Bouffier, "Bu kadarı da fazla. Erdoğan ve hükümeti ülkede hoş karşılanmayacak ve bunun anlaşılması gerekiyor" dedi.

Bouffier, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum etkinliği kapsamında Mart ayında Almanya'da Türk vatandaşlarıyla bir araya gelme planı hakkında ise, böylesi bir etkinliğin 'güvenlik problemleri' yaratacağını söyledi.

Bouffier, “Bize bu şekilde hakaret eden birisi, onu korumak için binlerce polisi bir araya getireceğimizi bekleyemez” dedi.

Öte yandan böyle bir etkinlik için henüz resmi bir talep gelmediği kaydedildi.

Merkel dün yaptığı açıklamada, Türk liderlerden gelen 'Nazi' kıyaslamalarının son bulması gerektiğini dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı bakanlar, Almanya'nın referandum etkinliklerini iptal etmesinin ardından, Alman hükümetini 'Nazi' yönetimine benzetmişti.