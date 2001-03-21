Merkel: 'Kaderimizi kendi ellerimize almalıyız'

29.5.2017 - 01:15

Almanya Başbakanı Angela Merkel, G7 Zirvesi ve NATO Liderler Zirvesi’ne ilişkin yaptığı konuşmada, “Biz Avrupalılar tamamen kaderimizi kendi ellerimize almalıyız” dedi.

Almanya Başbakan Angela Merkel, Almanya’nın Münih kentinde bir etkinlikte yaptığı konuşmada, G7 Zirvesi ve NATO Liderler Zirvesi’ne işaret ederek, Avrupa’nın artık tamamen müttefiklerine güvenemeyeceğini söyledi. NATO müttefiklerini eleştiren ve küresel iklim değişikliği anlaşmasını onaylamayan ABD Başkanı Donald Trump’ın ismini kullanmayan Merkel, “Son birkaç günde bunu tecrübe ettim, bu nedenle biz Avrupalılar tamamen kaderimizi kendi ellerimize almalıyız” dedi. ABD, Birleşik Krallık, komşu ülkeler ve Rusya ile dostluk içinde olacaklarını belirten Merkel, “Biz Avrupalılar kendi geleceğimiz, kendi kaderimiz için mücadele etmemiz gerektiğini bilmek zorundayız” dedi.

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