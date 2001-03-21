Midilli’de depremin yıktığı iki köy taşınıyor

Ege Denizi’nde dün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin en fazla hasara yol açtığı,1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı Yunanistan’ın Midilli Adası’ndaki toplam 1850 kişinin yaşadığı Vrisa ve Plomari köylerinin boşaltılmaya başlandığı bildirildi.
Depremde en büyük hasar, adadaki Vrisa ve Plomari köylerinde yaşandı. Enkaz altında kalan başka kişilerin de olabileceği düşünülerek arama kurtarma çalışmalarına devam edildiği bildirildi. Depremin en büyük hasarı verdiği toplam 1850 kişinin yaşadığı Vrisa ve Plomari köylerinin tamamen boşaltılmasına başlandı. Buradaki depremzedelerin Midilli merkezde kurulan çadır kentte ve adadaki pansiyonlara yerleştirildiğine de haberde yer verildi. Adada, 100 kişilik bir ekiple hasar tespit ve yardım çalışmalarına başladığı kaydedildi.