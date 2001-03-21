Mısır'da Hristiyanlara saldırı düzenlendi

Mısır'ın Minya kentinde silahlı saldırganlar Kıpti Hristiyan bir grubu taşıyan otobüse saldırı düzenledi. Saldırıda 20'den fazla kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

Mısır'ın Minya kentinde Kıptileri taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 23 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.



Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Minya kentindeki çöl yolunda seyreden Kıptileri taşıyan otobüse kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.



Saldırıda ilk belirlemelere göre, 23 kişi yaşamını yitirdi, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.