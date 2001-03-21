Mısır'dan skandal teravih namazı kararı

29.5.2017 - 00:00

Mısır'da bir ramazan klasiği olarak bilinen "teravih namazlarının tamamının hoparlörlerle cami dışına verilmesi" şeklindeki uygulama bu yıl yasaklandı.

Başkent Kahire'nin yanı sıra diğer şehirlerde her yıl Ramazan ayında Mısırlıların duymaya alışık oldukları teravih namazı kıraatinin bu sene duyulmuyor olması halkın farklı kesimlerinin tepkisine neden oldu.

Mısır Parlamentosu Din İşleri Komisyonu Başkanı Usame el-Abd yaptığı basın açıklamasında, "Ramazan, Müslümanlar için sevinç, mutluluk ve Kur'an ayıdır. İnsanlar güzel Kur'an-ı Kerim tilavetinden mahrum edilmemeli." dedi.

"KARARDAN DÖNÜLMESİNİN İYİ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Öte yandan AA muhabirine konuşan Fatıma İbrahim isimli Mısırlı ev hanımı karardan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

İbrahim, "Teravih namazı ve Kur'an sesleri bizim için ramazan gecelerinin vazgeçilmeziydi. Bu sene ramazan ayında bir şeylerin eksik olduğu hemen fark ediliyor. Karardan dönülmesinin iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Mısır Vakıflar Bakanı Muhammed Muhtar Cuma, ramazan ayı başlamadan önce yaptığı açıklamada, konu ile ilgili bazı şikayetler olduğunu dile getirerek, farklı camilerden gelen kıraat seslerinin birbirine karıştığını söylemişti.

Cuma, "Cami dışında namaz kılan cemaatin olması durumunda kıraat sesi dışarı verilecek, aksi takdirde buna ihtiyaç olmayacaktır. İslama aykırı bir karar almayacağız." ifadelerini kullanmış ancak yasağın bu ramazan ayında uygulanacağını açıkça belirtmemişti.

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