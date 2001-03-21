Mısır Libya'yı vurdu

27.5.2017 - 00:00

Mısır hava kuvvetleri, ülkede Kıpti Hıristiyanlara düzenlenen ve 28 kişinin öldüğü terör saldırısına misilleme olarak, Libya topraklarında terör kamplarını bombaladı.

Mısır ordusundan yapılan açıklamaya göre, Mısır hava kuvvetlerine ait jetler Libya'nın doğusundaki terörist üslerini vurdu. Hava saldırısının, bugün Minye kentinde 28 kişinin ölmesine neden olan terör saldırısına misilleme olarak yapıldığı bildirildi. Terör üslerine altı kez bombardıman yapıldı.

Ordudan yapılan açıklamada, teröristlerin Darna şehrindeki karargahının hedef alındığı bildirildi. Buradaki militanların IŞİD değil, El Kaide bağlantılı olduğu sanılıyor.

Sisi: "Militanları, nerede olurlarsa olsunlar vuracağız"

Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi de ordudan yapılan açıklamanın hemen öncesinde ulusa sesleniş konuşması yaparak, "Mısır'da saldırılar düzenleyen militanların eğitildiği üslerin, nerede olurlarsa olsun vurulacağını" söyledi.

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