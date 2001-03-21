Mısır mumyalarında Türk genlerine rastlandı

1.6.2017 - 09:31

Mısır mumyalarında Türk genine rastlandı

MISIR MUMYALARI TÜRK ÇIKTI

 

Mısır mumyalarında Türk genine rastlandı

Almanya’da yapılan bir araştırmada, antik Mısır zamanından kalan kalıntıların genlerinde Anadolu ve Avrupa’da bulunan toplulukların izine rastlandı.

Mısır mumyalarında Türk genine rastlandı

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Almanya’da Tübingen Üniversitesi ve Jena’daki Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü’nde gerçekleşen araştırmada, Mısır’da çıkarılan mumyaların DNA kayıtlarında halihazırda Mısır’da yaşayan insanların genlerinden ziyade Anadolu ve Avrupa’da yaşayan halkların gen haritasına rastlandığı belirtildi.

Mısır mumyalarında Türk genine rastlandı

Nature Communications Dergisi’nde yer alan araştırma sonucunda, modern Mısırlıların, atalarından daha fazla Sahra altı Afrikalı geni taşıdığına ulaşıldı.

Mısır mumyalarında Türk genine rastlandı

Antik Mısırlıların, Yakın Doğu’daki insanlarla gen bakımından daha yakın olduğu kaydedilirken, araştırmayı yöneten Johannes Krause, araştırmayı 151 mumya ile gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Mısır mumyalarında Türk genine rastlandı

Krause, araştırmayı yaparken Büyük İskender ve diğer isimlerin Mısırlıların genlerini etkileyip etkilemediğini bulmak istediklerini söyledi.

Mısır mumyalarında Türk genine rastlandı

Antik Mısırlıların genlerinde Anadolu ve Avrupa’dan izlerin yer aldığını belirten bilim insanları, günümüzdeki Suriye, Ürün, İsrail ve Lübnan’ın da gen havuzunda yer aldığını vurguladı.

Mısır mumyalarında Türk genine rastlandı

100 YIL DİRİ KALMIŞTI! İŞİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Geçtiğimiz sene ABD'nin San Francisco eyaletinde inşaat işçileri, kurşun ve bakır alaşımından hazırlanmış, cam bölmeli küçük bir tabut bulmuştu.

Mısır mumyalarında Türk genine rastlandı

Tabutun cam kısmını temizleyen görevliler, tabutun içini gördüklerinde ise şok yaşamıştı.

Mısır mumyalarında Türk genine rastlandı

Çünkü tabutun içinde bulunan kızın bedeni, 100 yılı aşkın süredir oradaydı. Buna karşılık kızın bedeni hiçbir şekilde zarar görmemişti. Hatta kızın bedeniyle birlikte gömülen kırmızı gül ve lavantalar bile neredeyse aynı kalmıştı.

Mısır mumyalarında Türk genine rastlandı

Kızın bedeninin nasıl bu kadar deformasyona uğramadan kalabileceği sorusu kafaları karıştırırken, bir yıldır bu konuyu araştıran ekip, küçük kızın kimliğini tespit etti.

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