Mısır mumyalarında Türk genlerine rastlandı

Mısır mumyalarında Türk genine rastlandı
MISIR MUMYALARI TÜRK ÇIKTI
Almanya’da yapılan bir araştırmada, antik Mısır zamanından kalan kalıntıların genlerinde Anadolu ve Avrupa’da bulunan toplulukların izine rastlandı.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Almanya’da Tübingen Üniversitesi ve Jena’daki Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü’nde gerçekleşen araştırmada, Mısır’da çıkarılan mumyaların DNA kayıtlarında halihazırda Mısır’da yaşayan insanların genlerinden ziyade Anadolu ve Avrupa’da yaşayan halkların gen haritasına rastlandığı belirtildi.
Nature Communications Dergisi’nde yer alan araştırma sonucunda, modern Mısırlıların, atalarından daha fazla Sahra altı Afrikalı geni taşıdığına ulaşıldı.
Antik Mısırlıların, Yakın Doğu’daki insanlarla gen bakımından daha yakın olduğu kaydedilirken, araştırmayı yöneten Johannes Krause, araştırmayı 151 mumya ile gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Krause, araştırmayı yaparken Büyük İskender ve diğer isimlerin Mısırlıların genlerini etkileyip etkilemediğini bulmak istediklerini söyledi.
Antik Mısırlıların genlerinde Anadolu ve Avrupa’dan izlerin yer aldığını belirten bilim insanları, günümüzdeki Suriye, Ürün, İsrail ve Lübnan’ın da gen havuzunda yer aldığını vurguladı.
100 YIL DİRİ KALMIŞTI! İŞİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ
Geçtiğimiz sene ABD'nin San Francisco eyaletinde inşaat işçileri, kurşun ve bakır alaşımından hazırlanmış, cam bölmeli küçük bir tabut bulmuştu.
Tabutun cam kısmını temizleyen görevliler, tabutun içini gördüklerinde ise şok yaşamıştı.
Çünkü tabutun içinde bulunan kızın bedeni, 100 yılı aşkın süredir oradaydı. Buna karşılık kızın bedeni hiçbir şekilde zarar görmemişti. Hatta kızın bedeniyle birlikte gömülen kırmızı gül ve lavantalar bile neredeyse aynı kalmıştı.
Kızın bedeninin nasıl bu kadar deformasyona uğramadan kalabileceği sorusu kafaları karıştırırken, bir yıldır bu konuyu araştıran ekip, küçük kızın kimliğini tespit etti.