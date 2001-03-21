Mısır mumyalarında Türk genlerine rastlandı

Çünkü tabutun içinde bulunan kızın bedeni, 100 yılı aşkın süredir oradaydı. Buna karşılık kızın bedeni hiçbir şekilde zarar görmemişti. Hatta kızın bedeniyle birlikte gömülen kırmızı gül ve lavantalar bile neredeyse aynı kalmıştı.