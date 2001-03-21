Mogadişu'da patlama: 5 ölü

22.3.2017 - 00:54

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mogadişu'da hükümet binası yakınlarında bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Mogadişu yönetimi sözcüsü Abdifatah Ömer Halane, "Bomba yüklü araç tam olarak güvenlik noktası üzerinde durduruldu ve patlatıldı. Patlama sonucu 5 güvenlik personeli hayatını kaybederken, 10 kişi ise yaralandı" dedi.
Mogadişu'da hükümet binası hedef alan saldırıyı, terör örgütü El-Kaide bağlantılı Shabab militan grubunun gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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