Moldova’da yeni seçim sistemi protesto edildi

Moldova’da 2 bin kişi parlamento binası önünde seçim sisteminin değiştirilmesi kararını protesto etti.

Moldova Cumhuriyeti’nin başkenti Kişinev’de 2 bin kişi parlamento binası önünde toplanarak seçim sisteminin değiştirilmesi kararını protesto etti. Göstericiler, Nispi temsil seçim sisteminden çoklu parti sistemine geçişi protesto etti. Sivil eylem olarak bildirilmesine rağmen gösteriye Hakikat ve Haysiyet Platformu Partisi Başkanı Andrei Nastase dahil olmak üzere birçok siyasi parti liderleri katıldı.

Protestocular, Moldova’nın bir çok şehrinde nispi temsil seçim sistemini destekleyerek gösteri yaptı.