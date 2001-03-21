Muhalefler Şam'da Esad'ı bozguna uğrattı

Tahriru'ş Şam'ın öncülük ettiği muhalifler, Suriye rejimine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Suriye'nin başkenti Şam, şehrin doğu bölgesini oluşturan Doğu Guta yakınlarındaki büyük bir saldırıyla güne uyandı.

Tahriru'ş Şam'ın öncülüğündeki muhalif güçlerin, Cobar'ın batısında yer alan Abbasiyyin bölgesi yakınlarındaki saldırıları, iki bombalı araç saldırısıyla başladı.

Bombalı araç olduğu ifade edilen bir saldırının tünel bombası ile yapılmış olabileceği de ifade ediliyor.

Rejim safında büyük tahribata yol açan saldırıların gürültüsü şehrin büyük bir bölümünden de duyuldu.

REJİM'İN İLK SAVUNMA HATTI KIRILDI

Bombalı saldırıların ardından bölgede bulunan muhalif güçler, rejimin elinde bulunan elektrik ve iletişim tesislerine saldırıya devam ederek ilk savunma hattını kırmayı başardı.

Rejimin bu saldırı sonrası toparlanıp karşı koymakta güçlük yaşadığı iddia edildi.

YÜZDE 50 KAYIPLARI VAR

Muhalifler bölgede bazı noktaları ele geçirmeyi başardı. Rejimin ağır hava saldırıları sürüyor. Ağır çatışmalar devam ederken muhalif kaynaklar ilerlediklerini, rejim kaynakları ise ilerlemeyi püskürttüklerini iddia ediyor. Muhalif kaynakların ifadelerine göre bu saldırı rejimin Berze, Kabun, Tişrin ve Cobar bölgelerine uzun süredir devam eden saldırılarına bir cevap niteliğinde. Rejimin kaybının 50'den falza olduğu, rejim safında savaşan bazı yabancı milislerin esir düştüğü ve muhaliflerin Abbasiyyin'de yer alan garaj bölgesini ele geçirdiği ifade ediliyor.

İLERLEYİŞ SÜRÜYOR

Tahriru'ş Şam ve Feylaku'r Rahman'ın başı çektiği gruplar otogar bölgesini ele geçirerek Abbasiyyin meydanına doğru ilerlemeyi sürdürüyor. Bir medya karartmasının söz konusu olduğu ve saldırıya ilişkin açıklamaların gruplara ait hesaplardan duyurulacağı ifade ediliyor.

AMAÇ KABUN VE COBAR'I ELE GEÇİRMEK

Saldırının amacının, erişimin tünellerle sağlandığı Kabun ile Cobar'ı birleştirmek olduğu iddia edildi. Bazı bölgelerde elektrik, haberleşme ve internetin kesildiği de belirtiliyor. Rejime bağlı cumhuriyet muhafızlarının tam teyakkuz haline geçtiği ve bölgeye takviye güçler gönderildiği de bölgeden gelen bilgiler arasında.

Bölgede bulunan tüm muhalif grupların ortak hareket ettiği ve bölgeye takviye unsurlar gönderildiği belirtiliyor. Çatışmalar Kabun ile Cobar arasındaki bölgede gittikçe yoğunlaşıyor.

El Cezire'nin belirttiğine göre Tahriru'ş Şam, Doğu Guta'daki diğer gruplarla birlikte bu operasyonu başlattı. Ahraru'ş Şam'ın da operasyonda yer aldığı belirtiliyor. Tahriru'ş Şam resmi Telegram hesabından, başlatılan operasyonun isminin "Ey Allah'ın Kulları Sebat Edin" olduğunu duyurarak iki bombalı araç saldırısı gerçekleştirdiklerini ilan etti.

Tahriru'ş Şam, Cobar kuzeybatısındaki elektrik istasyonunda bazı noktaların ele geçirildiğini duyurdu.

KABUN KUŞATMASI TAMAMEN KIRILDI

Sanayi bölgesinde de birçok nokta ele geçirilirken Kabun kuşatmasının tamamen kırıldığı bildirildi.

Bölgede rejim ve muhalif gruplar arasında oldukça şiddetli çatışmalar devam ediyor.