Muhalifler Şam'a doğru ilerliyor

20.3.2017 - 10:51

Suriyeli muhalifler, başkent Şam'ın merkezinde ilerleyerek kuşatma bölgelerini birleştirdi.

Suriyeli muhalifler dün başkent Şam'a yönelttikleri şiddetli saldırıyla kentin eski kesimine yaklaşırken, rejim güçleri de saldırıya ağır bombardımanla karşılık verdi.

KABUN'LA DOĞU GUTA BİRLEŞTİ

Muhaliflerin ilerleyişi sonucu Esed rejimi kuşatmasındaki Kabun bölgesi ile Doğu Guta birleşti.

Görgü tanıkları, televizyonlar, muhalif kaynakları ve gözlem grubu tarafından doğrulanan çarpışmalar, muhaliflerin ellerindeki doğu Şam'a yönelik rejim baskısını kırma girişimi olarak görülüyor.

Bu arada Şam'da yaşayanlara ve dünyaya "Başkentte savaş yok" izlenimi vermek için çalışan rejim, ilk defa tanklarla Şam sokaklarına indi.

Muhalifler Şam'da Kabun kuşatmasını kırdı

Muhalifler Şam'da Kabun kuşatmasını kırdı

Muhalifler Şam'da Kabun kuşatmasını kırdı

ESKİ ŞAM'A 2 KM UZAKLIKTA

Şam'ın Jobar ve Abbasiyin mahallerine yönelik çarpışmalara hem Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) hem de diğer muhalif gruplar katılıyor. Bu semtler antik Şam bölgesine 2 km kadar uzaklıkta.

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