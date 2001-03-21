Muhalifler Şam'da Kabun kuşatmasını kırdı

20.3.2017 - 00:01

Suriye’nin başkenti Şam’da Esad rejiminin saldırılarına karşı harekete geçen muhalifler, Cobar semtinden ilerleyerek kuşatma altındaki Kabun’a ulaştı.

Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esad rejiminin saldırılarına karşı harekete geçen muhalifler, Cobar semtinden ilerleyerek kuşatma altındaki Kabun'a ulaştı.

Muhaliflerin ilerleyişi sonucu Esad rejimi kuşatmasındaki Kabun bölgesi ile Doğu Guta birleşti.

Muhalif gruplardan Feylak Er-Rahman'ın Esad rejiminin ateşkes ihlallerine karşı başlattığı "Allah'ın kulları Cobar'da Kalın" operasyonuna Doğu Guta'daki birçok muhalif grup katıldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, muhalifler sabahın ilk ışıkları ile Şam'ın doğusundaki Cobar semti başta olmak üzere yaklaşık on noktada saldırıya geçti.

Semtin kuzeybatısındaki elektrik santrali, Abbasiye garaj binası ve tekstil fabrikasını ele geçiren muhalifler ilerleyişlerini sürdürdü.

ÇOK SAYIDA ESAD MİLİTANI ÖLDÜRÜLDÜ!

Muhalif gruplardan Ahraru'ş Şam, operasyon ile ilgili açıklamasında, "Sabahın ilk ışıkları ile birlikte saldırıya geçen mücahitler onlarca Esad militanını öldürdü ve yaraladı. Çatışmalar bölgenin tamamını ele geçirene kadar sürecektir." ifadelerine yer verdi.

Açıklamada, muhaliflerin akşam saatlerinde Cobar ve Kabun mahalleleri arasında yer alan sanayi bölgesinin büyük bölümlerini ele geçirdiği, operasyona Kabun semtindeki muhaliflerin de destek verdiğini bildirdi.

Kabun'daki muhalif gruplar da televizyon fabrikası Sironiks'i ele geçirdi. Cobar'ın kuzeybatısındaki sanayi bölgesinin ve Sironiks'in ele geçirilmesi ile kuşatma altındaki iki bölge Kabun ile Doğu Guta birleşti.

 

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret