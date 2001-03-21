Musul'a saldırı: 30 ölü, 40 yaralı

Musul'a saldırı: 30 ölü, 40 yaralı
11.6.2017 - 00:59

Irak'ın Musul kentine IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Irak'ın Musul kentindeki Shirqat bölgesine IŞİD saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre 30 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere, çevre hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, Irak ordusu IŞİD'in saldırılarını geri püskürterek birçok militanı öldürdü.

Irak ordusu, 2016 yılında Shirqat'ı, IŞİD'den kurtarırken, 17 Ekim 2016 tarihinde ise Musul'u tamamen özgürlüğüne kavuşturmak için büyük taarruz başlattı.

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