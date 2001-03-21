Musul'da 200 sivili öldürdüler

23.3.2017 - 16:18

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde düzenlenen hava saldırılarında, aralarında sivillerin de bulunduğu 200'den fazla kişinin hayatını kaybettiği iddia edildi.

İHA'nın haberine göre, Musul'da ABD savaş uçaklarınca düzenlenen saldırılarda, aralarında sivillerin de bulunduğu 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw da can kaybının 200'den fazla olduğunu öne sürdü. Musul'daki Rudaw muhabiri, “Dün gerçekleştirilen hava saldırısında bir evin bodrum katında saklanan 130 kişi hayatını kaybetmişti. Savaş uçakları ayrıca aynı mahallede iki evi daha hedef aldı. Burada da 100’e yakın kişi hayatını kaybetti” dedi.

Bölgeye giden sivil savunma ekiplerinin enkaz altında kalan cansız bedenleri çıkardığı bildirildi.

Yorumları Oku
Yorum Yaz
Gönderilen yorumlardan sadece yorum sahibi sorumludur. Yasal yaptırımlar nedeniyle yorum sahiplerinin IP adresleri kaydedilmektedir. Lütfen gönderdiğiniz yorumların içeriklerine dikkat ediniz.
    Daha Fazlasını Görmek için Tıklayınız
    Diğer Haberler
    Çok Okunanlar
    Çok Okunanlar
    • Haber Vitrini
    Son Yorumlananlar
      Gündem Ekonomi Asayiş Spor Magazin Dünya Sağlık Eğitim Bilim Medya
      BİZE ULAŞIN
      SOSYAL MEDYA
      Hakkımızda/Künye
      • Sahibi : İntervizyon Prodüksüyon Organizasyon San.Tic.Ltd.Şti.
      • Kuruluş : 21 Mart 2001
      • Genel Yayın Yönetmeni :Metin ÖZER
      ihlas haber ajansı
      2002’den Gümüze Kesintisiz Yayın.
      Haber Vitrini’nde yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.
      Tasarım Teknobay
      Hosting Türkticaret