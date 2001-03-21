Müzeden 4 milyon dolarlık sikke çalındı

28.3.2017 - 00:09

Berlin’deki Bode Müzesi’nden 100 kilo ağırlığında ve en az 4 milyon dolar (14 milyon 400 bin TL) değerindeki altın sikke çalındı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de onlarca güvenlik sistemiyle korunan Bode Müzesi’nin en nadide eserlerinde biri olan 53 santimetre çapında, üç santimetre kalınlığındaki yüz kiloluk Kanada doları altın sikkenin bu sabah çalındığı açıklandı. Başkent Berlin’in müzelerin bulunduğu adada yer alan Bode Müzesi’ndeki hırsızlık olayıyla ilgili açıklamada bulunan Berlin polisi, olayın yerel saatle 03.20 sıralarında gerçekleştiğini açıkladı. Hırsızların müzenin tramvay yolu tarafındaki penceresinden içeri girdiğini belirten polis merdiven yardımıyla pencereye tırmanan hırsızların alarm sistemini devre dışı bıraktıktan sonra hırsızlığı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Müzeden 100 kiloluk altın sikkenin bir el arabası vasıtasıyla çıkarıldığını kaydeden polis, el arabasının yakındaki tren banliyösünün raylarının üzerinde bulunduğunu açıkladı. Bir kaç şüpheli üzerinden soruşturmayı devam ettirdiğini kaydeden polis, müzede süren inşaatta çalışan kişiler üzerinde durulduğunu aktardı.

Polis, zırhlı camla koruma altına olan sikkenin nasıl çalındığı konusunda herhangi bir bilgi vermedi. Çalınan sikkenin bulunma ihtimalinin çok zayıf olduğunu belirten Berlin polisi, çalanların ise sikkeyi eriterek piyasaya sürebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Mehmet Koca

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