Nehrin kenarında koşan futbolcuyu timsah yedi

Mozambik'te 19 yaşındaki futbolcu Estevao Alberto Gino, timsaha yem oldu. Atletico de Tete de top koşturan genç oyuncu, Zambezi nehrinin yanında koşarken dev bir timsahın saldırısına uğradı. Gino bu saldırıda hayatını kaybetti. Atletico de Tete Teknik Direktörü Edy Carvalho da olay hakkında bir açıklama yaparak, "Timsah bir anda sudan çıkıp Gino'yu yakalamış ve nehre çekmiş. İki arkadaşı çığlıkları duymuş ancak onlar da bir şey yapamamış. Timsah yaklaşık 5 metre uzunluğundaymış" ifadelerini kullandı.