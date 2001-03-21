Netanyahu'dan skandal Filistin isteği

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansının (UNRWA) kapatılmasını istedi.

Netanyahu, BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansının kapatılmasını ve tamamen BM Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) ilhak edilmesini istedi.

Netanyahu, "ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Nikki Haley ile geçen hafta yaptığım görüşme esnasında kendisine BM’nin artık UNRWA’nın çalışmalarını durdurmasının zamanı geldiğini söyledim. Dünya üzerinde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra milyonlarca mülteci oluştu. Bunlar için BM’nin bir Mülteciler Yüksek Komiserliği var. Fakat çoğunluğu belli bir yere yerleştirilmiş olan Filistinli mülteciler için ise ayrı bir teşkilat bulunuyor. Bu teşkilat UNRWA’dır. Onun kurumlarının çoğunda da İsrail aleyhine faaliyetler yürütülmektedir" dedi.

UNRWA, 8 Aralık 1949 tarihinde Filistinli mültecilere yardım etmek ve mültecilere iş bulunması amacıyla BM Genel Kurulu’nun 302 sayılı kararıyla kuruldu. Bu kurum Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye’deki mülteci kamplarında yaşayan 5 milyon 300 bin Filistinli mülteciye yardım ediyor.

Muhammed Rabah