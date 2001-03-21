O ülkede Katar'ı seviyorum diyen tutuklanacak...

O ülkede Katar'ı seviyorum diyen tutuklanacak...
7.6.2017 - 18:22

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Katar yanlısı olup devletin aldığı kararlara karşı çıkan vatandaşların hapis ve para cezasına çarptırılacağı bildirildi.

.BAE merkezli El-Beyan gazetesinin haberine göre, Başsavcı Hamad Saif El-Şemsi, Katar'a karşı sempati beslemenin, Katar yanlısı olmanın veya devletin aldığı kararlara karşı çıkarak sosyal medyada Katar yanlısı paylaşımda bulunmanın suç sayılacağını belirtti.

Haberde, suç sayılan söz konusu durumlara karışan kişiler hakkında 3 ila 15 yıl hapis veya 136 bin dolardan az olmamak üzere para cezası uygulanacağı aktarıldı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

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