Ölen cumhurbaşkanını tabutundan başkaları çıktı

2.6.2017 - 22:58

Eski Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczynski'nin de hayatını kaybettiği uçak kazası soruşturmasında, Kaczynski'nin tabutunda kazada ölen diğer kişilerin cesetlerinden parçaların karıştığı ortaya çıktı.

Jaroslaw Kaczynski, kardeşi Lech Kaczynski'nin tabutunun başında

2010 yılında uçak kazasında ölen Kaczynski'nin tabutunda, kazada ölen iki kişinin kalıntılarına rastlandı. Soruşturmada, 11 kişinin mezarında farklı kişilerin kalıntıları tespit edildi.

2010 yılında düşen Polonya Cumhurbaşkanı Kaczysnki'nin de içinde bulunduğu uçak

KAZADA 96 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kaczynski'nin yanı sıra dönemin Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrej Kremer, Genelkurmay Başkanı Franciszek Gagor ve birçok üst düzey yetkiliyi taşıyan uçak, Rusya'nın Smolensk kenti yakınlarında düşmüştü. 96 kişinin öldüğü kazanın ardından Moskova, ölenlerin cenazelerini Polonya'ya iki hafta sonra tabutlarda göndermiş, uçağın enkazını teslim etmemişti.

TABUTLAR AÇILDI

Lech Kaczynski'nin ikiz kardeşi Jaroslaw Kaczynski'nin iktidardaki Hukuk ve Adalet partisi, oluşturduğu baskı sonucunda tabutların açılması kararı aldırdı. 24 cenaze incelenirken, 11 kişinin tabutunda başka yolcuların kalıntıları tespit edildi.

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