Ölümüne tehlikeli yolculuk

Kolombiya’nın Risaralda bölgesindeki Tandario köyünün sakinleri, ölüm tehlikesine rağmen her gün Caqueta Irmağı üzerinden tahta ilkel bir teleferikle geçiyor.

Her gün onlarca köy sakini Caqueta Irmağı üzerinde ölümcül bir yolculuk yapıyor.

Bölge sakinlerinden Jose Chindoy, bazı insanların ilkel teleferik yüzünden parmaklarını kaybettiğini, bazılarının ise nehre düştüğünü fakat yüzme bilmeleri sayesinde kimsenin boğulmadığını ifade etti. Köyden okula gidebilmek için, çocukların da bu riskli güzergahı her gün kullanmak zorunda olduğunu aktaran Chindoy, başka çarelerinin olmadığını belirtti.

Santa Rosa Belediye Başkanı Jaime Urrutia, ırmak üzerine yapılması planlanan köprünün, projesinin tamamlanmasına rağmen, belediyenin yeterli kaynağa sahip olmamasından ötürü inşasına bir türlü başlayamadıklarını kaydetti.